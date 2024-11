Buchanan pronto all’esordio dopo la sosta? Un dubbio per l’Inter

Tajon Buchanan non ha ancora fatto il suo esordio in questa stagione a causa della cautela con cui il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi sta affrontando il recupero del canadese dal grave infortunio al crociato in estate.

LA SITUAZIONE – Tajon Buchanan scalpita da settimane per veder realizzato il suo proposito di calcare i campi della Serie A, con la maglia dell’Inter, per la prima volta in questa stagione. Recuperato da qualche settimana, il canadese non è stato ancora impiegato da Simone Inzaghi per motivi di natura precauzionale. La serietà dell’infortunio che gli ha impedito di lavorare in gruppo fino allo scorso mese, infatti, rappresenta un tema che Inzaghi e il suo staff hanno inteso affrontare con la massima precauzione e serietà possibile. L’obiettivo di evitare un’eventuale ricaduta prevale su qualsiasi altra volontà, in questo momento.

Buchanan e una situazione ambigua per l’Inter e Inzaghi

UNA DECISIONE – Durante la sosta per le Nazionali, Inzaghi non potrà lavorare con Buchanan a causa della convocazione di quest’ultimo da parte del Canada. Mentre il tecnico piacentino non potrà studiarne con più calma i progressi in vista di un futuro esordio in campionato o in Europa, il Canada potrà riabbracciarlo dopo i mesi difficili seguenti all’infortunio al crociato rimediato proprio mentre si allenava con la propria Nazionale in estate.

IL DUBBIO – Ciò che viene spontaneo chiedersi, in questo momento, è se Buchanan possa quantomeno misurarsi per la prima volta con il campo in un match ufficiale in quest’annata. Il commissario tecnico dei canadesi Jesse Marsch ha aperto a tale possibilità, facendo almeno intravedere qualcosa di quello che il classe 1999 è in questo momento in grado di fare: «L’obiettivo è quello di essere pronto non appena comincerà ad avere minuti da giocare. Potenzialmente potrebbe anche giocare qualche minuto, ma la cosa più importante ora è riaverlo con noi». Se, quindi, l’Inter deve fare i conti con la brutta notizia di non poter contare su Buchanan durante la sosta, è al contempo vero che l’eventualità del suo esordio in questa stagione potrebbe comunque aiutare ad avere le idee chiare in vista del ritorno dalla sosta.