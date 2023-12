Buchanan, ecco chi è l’obiettivo dell’Inter a destra per gennaio

Tajon Buchanan è il nome principale per la fascia destra messo nel mirino dall’Inter in vista del mercato di gennaio. Andiamo a scoprire nel dettaglio chi sia il giocatore del Club Brugge, grazie anche ai dati forniti da Foot Data.

OBIETTIVO A DESTRA – Con il lungo stop previsto per Juan Cuadrado, la situazione sulla fascia destra dell’Inter è parecchio complicata. A gennaio sarà necessario con ogni probabilità intervenire sul mercato e, proprio in questo senso, il nome principale è quello di Tajon Buchanan del Club Brugge. Ma di chi si tratta nel dettaglio? Canadese, 24 anni, Buchanan in stagione è sceso in campo per undici volte da titolare su diciotto partite di campionato. 862 i minuti giocati, con due gol all’attivo su sette tiri. A impressionare del giocatore è la capacità nel dribbling, che lo hanno visto per trentasette volte vittorioso su un totale di 59 tentati. Tanta precisione anche nei passaggi, con ben l’85% all’attivo. Insomma, un altro profilo interessante per rinforzare e ringiovanire la rosa dell’Inter, considerando anche la situazione proprio sulla destra. Da capire, però, le richieste del Club Brugge e la formula del trasferimento, con un valore di mercato attorno ai 10 milioni di euro.