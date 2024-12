Buchanan nuovamente in campo in Fiorentina-Inter? Gli scenari a partita in corso

Tajon Buchanan ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Inter, in questa stagione, in occasione del rotondo 5-0 con cui i nerazzurri hanno superato il Verona al Bentegodi. Il canadese potrebbe essere utile, a partita in corso, anche contro la Fiorentina.

UNA SUGGESTIONE – Tajon Buchanan può rappresentare l’uomo in più dell’Inter di Simone Inzaghi in questa seconda fase della stagione 2024-2025. Il calciatore ex Club Brugge, che ha recuperato solo da un mese dall’infortunio alla tibia rimediato mentre si allenava con il Canada in vista della Copa América, si sta gradualmente riabituando ai ritmi del calcio italiano. Il tecnico piacentino ha atteso svariate settimane prima di inserirlo nella mischia, consapevole dell’esigenza di non forzare inutilmente i tempi. Ora, dopo l’impiego contro il Verona nel 5-0 dell’ultima sfida di Serie A, il canadese si prenota a un “nuovo ingresso” anche nel delicato impegno contro la Fiorentina di domani 1 dicembre.

Buchanan e le possibili opzioni per Fiorentina-Inter

PRIMA IPOTESI – Nell’eventualità in cui l’Inter si trovi in svantaggio, nella seconda frazione, Inzaghi potrebbe sparigliare le carte inserendo Buchanan nella posizione di esterno sinistro, facendo arretrare Federico Dimarco per provare a creare superiorità numerica sulla fascia. Con i dribbling del canadese e il delizioso mancino dell’italiano, gli attaccanti nerazzurri avrebbero due buone spinte per rendersi protagonisti in zona gol.

ALTRA SOLUZIONE – Accanto ad essa, è al contempo possibile l’ipotesi di un impiego di Buchanan a destra, dove finora Inzaghi ha preferito non schierarlo. Ciò risponderebbe all’esigenza di sostituire un calciatore fisico, di spinta, ma non generalmente abile nel dribbling, come Denzel Dumfries, con un uomo in grado di saltare l’uomo con frequenza. A sinistra resterebbe Dimarco, tenendo anche conto dell’assenza di Carlos Augusto per infortunio. Chissà che Inzaghi non stia pensando di muoversi proprio in questo senso, soprattutto in caso di pareggio o di risultato da consolidare.