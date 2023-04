Buchanan in orbita Inter? I numeri dell’esterno del Club Brugge

Tajon Buchanan sembra essere ad un passo dall’Inter (vedi articolo). I numeri stagionali dell’esterno canadese, in forza al Club Brugge

I NUMERI – Tajon Buchanan sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Nelle ultime ore le voci che parlano di un raccordo già raggiunto fra Inter e Club Brugge per l’esterno canadese si sono moltiplicate. Ma che stagione sta facendo Buchanan in Belgio? Il classe 1999, schierato per la maggior parte delle volte da ala destra, ha collezionato 30 presenze stagionali fra Juplier Pro League, Champions League e Coppa del Belgio siglando un gol e fornendo sei assist. Numeri di tutto rispetto per un calciatore che già nel Mondiale in Qatar con il Canada ha dimostrato di avere un talento grezzo su cui è possibile lavorare. A preoccupare, però, è un dato.

INFORTUNI – A preoccupare, sin qui, nella pur positiva stagione di Buchanan sono gli infortuni. Il canadese ha saltato ben 15 partite per infortuni muscolari. Tredici ad inizio stagione, due nelle ultime settimane per un problema allo stinco. Situazione da monitorare nelle prossime settimane e su cui certamente la dirigenza nerazzurra rifletterà: anche perché, secondo i rumors, la cifra richiesta dal Club Brugge per lasciar partire l’esterno si aggira attorno ai 15 milioni.