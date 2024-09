Buchanan in lista Champions, segnale di grande fiducia di Inzaghi

Buchanan in lista Champions è una scelta di Inzaghi. E questo apre una nuova luce sulla considerazione del tecnico dell’esterno canadese.

SORPRESA DALLE LISTE – Buchanan in lista Champions League è stata la grande sorpresa della giornata di ieri. Una scelta precisa di Inzaghi, che ha di fatto preferito il canadese rispetto alla quinta punta Correa e all’ultimo arrivato Palacios. Un segnale che ribalta la narrazione sulla considerazione del tecnico del suo esterno.

POCO CAMPO – Buchanan infatti ha assaggiato poco il campo fino ad ora. Arrivato a gennaio scorso, è stato relegato al ruolo di riserva, per di più sulla sinistra. Un centinaio di minuti totali, con un massimo di venti in una partita. Facile quindi arrivare al pensiero che non sia proprio il giocatore preferito di Inzaghi. La scelta della lista Champions però rivela un apprezzamento ben diverso.

FIDUCIA NEL RECUPERO – Va ricordato infatti che Buchanan è infortunato. La frattura della tibia subita in allenamento con la nazionale lo terrà lontano dal campo ancora per un po’. Per quanto il recupero stia andando bene inutile quindi immaginarlo a disposizione in tempi brevissimi. Ed è qui che si evince la considerazione di Inzaghi. Il tecnico ha scelto il canadese pur dovendolo aspettare. Perché evidentemente punta su di lui e sulle sue qualità. Non resta che aspettare il recupero e le conferme dal campo.