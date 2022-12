Buchanan nome per la fascia dell’Inter: i numeri dell’esterno canadese

Tajon Buchanan è uno dei nomi che l’Inter segue per il futuro, specialmente nell’eventualità in cui Denzel Dumfries dovesse lasciare la squadra. Canadese, classe 1999, sta mostrando buone cose con la maglia del Club Brugge.

NUOVO OBIETTIVO – Nel taccuino degli uomini mercato dell’Inter è finito anche il nome di Tajon Buchanan. Esterno destro, potrebbe essere lui il sostituto in caso di partenza di Denzel Dumfries. Ma di chi si tratta? Canadese, classe 1999, ha collezionato tre presenze con il Canada ai Mondiali in Qatar. Un’esperienza poco fortunata per i nordamericani, che però si sono comunque difesi bene nella fase a gironi contro Croazia, Marocco e Belgio. In campionato, in questa stagione, Buchanan ha messo a referto otto presenze corredate da un gol e un assist con la maglia del Club Brugge. Maglia con cui ha anche centrato il grande obiettivo di qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League, contribuendo con un assist in quattro presenze.

ESPERIENZA – Insomma, nonostante la giovane età (ma nemmeno esageratamente), Buchanan ha già mostrato di avere esperienza a livello internazionale. Sia in Europa, sia in un’importante competizione come i Mondiali. A cui il suo Canada parteciperà anche nel 2026, visto che si tratta – insieme a Stati Uniti e Messico – di uno dei Paesi che ospiteranno la competizione. L’Inter continuerà a osservare Buchanan anche nella seconda parte di stagione, cercando di capire se possa essere lui il futuro padrone della fascia destra nerazzurra.