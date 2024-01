Buchanan, esordio con l’Inter vicino? Supercoppa terreno di prova

Per Tajon Buchanan l’esordio in maglia Inter può essere più vicino del previsto. La Supercoppa Italiana può essere infatti un ottimo terreno di prova per l’esterno canadese.

PRONTO A ESORDIRE – Arrivato nel corso di questo mercato invernale per risolvere le mancanze sulla fascia destra, Tajon Buchanan si sta adattando al modo di giocare dell’Inter di Simone Inzaghi. Già in panchina nella gara vinta per 1-5 sul campo del Monza, l’esterno canadese si prepara a esordire con la maglia nerazzurra. Un esordio che potrebbe essere più vicino del previsto, dal momento che la Supercoppa Italiana potrebbe essere in questo senso un ottimo terreno di prova. Denzel Dumfries nell’ultimo periodo ha avuto qualche difficoltà a livello fisico e Matteo Darmian ha giocato una sfilza impressionante di partite. Ecco quindi che – naturalmente non dal primo minuto – Buchanan già contro la Lazio potrebbe mettere piede in campo. Anche se tutto dipenderà chiaramente da come si indirizzerà la partita.