Buchanan di nuovo fuori. Darmian e Dumfries, convivenza difficile?

Tajon Buchanan è stato ufficializzato il 5 gennaio come calciatore dell’Inter, ma non ha avuto ancora la possibilità di fare il suo esordio con la maglia nerazzurra. Il motivo è semplice, ecco la spiegazione.

CONCORRENZA – L’Inter ha acquistato e ufficializzato Tajon Buchanan il 5 gennaio, ad inizio calciomercato. La dirigenza aveva in mente di prenderlo a giugno, ma ha dovuto anticipare i tempi per la concorrenza e per i problemi di Denzel Dumfries. Sulla fascia destra l’olandese non ha dato sicurezze negli ultimi due mesi. Addirittura dalla partita di Napoli ha disputato una sola gara da titolare con il Verona. Il canadese, per questi motivi, deve avere pazienza e sfruttare questo periodo per crescere a livello individuale. Un po’ come Robin Gosens al primo anno da allenatore dell’Inter di Simone Inzaghi, Buchanan avrà la possibilità di entrare in forma con tutta la calma del mondo. Monza, Lazio, Napoli e Fiorentina tutte viste dalla panchina, il trend sicuramente continuerà perché le prossime sfide sono cruciali per lo Scudetto. Con Matteo Darmian e il rientro di Dumfries diventa ancora più difficile vedere Buchanan almeno a gara in corso. Inzaghi fa fatica a fidarsi subito dei nuovi arrivati, il canadese è solo uno dei tanti casi.