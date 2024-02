Buchanan, il countdown sta per finire: esordio in Inter-Salernitana?

Buchanan è arrivato all’Inter nel mercato di gennaio ma non ha ancora esordito con la maglia nerazzurra. L’attesa però sta per finire: i primi minuti arriveranno contro la Salernitana?

COUNTDOWN – L’attesa per vedere Buchanan con la maglia dell’Inter sta per finire. L’esterno, arrivato a Milano all’inizio di gennaio, non ha ancora trovato minuti con la nuova maglia. Normale, visto il periodo di adattamento richiesto ad un giovane calciatore proveniente da un campionato come quello belga e, soprattutto, visto il calendario dell’Inter che negli ultimi 30 giorni ha, di fatto, giocato un big-match a settimana. Inzaghi gli ha fatto fare il rodaggio, in attesa di tempi migliori e più ‘tranquilli’ per testare la nuova arma a disposizione sulla fascia: contro la Salernitana è giunto il momento del canadese?

ESORDIO – La sfida con la Salernitana potrebbe essere l’occasione giusta per dare i primi minuti al canadese. Molto dipenderà però da Dumfries e, soprattutto, dall’andamento della gara. L’avversario non è da sottovalutare, nonostante l’enorme differenza in classifica: è chiaro però che con l’avvicinarsi della Champions League Inzaghi sarà ‘costretto’ a far ruotare tutta la rosa, per evitare appannamenti o cali di tensione: Buchanan, se chiamato in causa, dovrà farsi trovare pronto.