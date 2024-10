Buchanan brucia le tappe: una possibile soluzione per l’Inter

Tajon Buchanan è pronto a rientrare tra i convocati di Simone Inzaghi per la prima partita successiva alla sosta per le Nazionali tra Inter e Roma. Il canadese può aiutare i nerazzurri a risolvere un problema.

IL RIENTRO – Tajon Buchanan si allena singolarmente ad Appiano Gentile, mentre i suoi compagni sono quasi tutti impegnati nel corso della sosta per le Nazionali, per tornare prima di quanto ipotizzato a calcare i campi della Serie A con la maglia dell’Inter. Il canadese, alle prese con il recupero da un infortunio molto serio avvenuto durante l’estate, ha parzialmente ripreso confidenza con il campo, intraprendendo insieme allo staff medico un percorso volto a superare in maniera piena i residui della rottura del crociato.

Buchanan pronto al rientro con l’Inter: vari benefici per i nerazzurri

UNA POSIZIONE – Fin qui Simone Inzaghi ha inteso schierare il laterale canadese nella posizione di esterno sinistro, nonostante in carriera abbia giocato prevalentemente a destra. La scelta del tecnico piacentino si ricollega alla volontà di spostare Carlos Augusto nel ruolo di braccetto sinistro, rendendo così l’ex Club Brugges come il sostituto principale di Federico Dimarco. Ora che il brasiliano viene impiegato prevalentemente nel ruolo di esterno, con Tomas Palacios acquistato per potersi alternare ad Alessandro Bastoni dopo un praticantato più o meno lungo, l’idea di schierare Buchanan a destra potrebbe essere contemplata con maggiore considerazione.

ESTERNO DESTRO – Ci si chiede infatti perché non provare a inserire il classe 1999 al posto di Matteo Darmian, concependo quest’ultimo come jolly adatto sia alla posizione di braccetto che a quella di esterno destro, spostando in maniera strutturale il canadese nel ruolo di vice-Denzel Dumfries. Si tratterebbe di restituire a Buchanan la veste che ha indossato per la maggior parte della sua carriera, trovandosi inoltre a poter svolgere una funzione importante al momento mancante in quella corsia. Saltare l’uomo, creare superiorità e fare gioco anche da quel lato del campo.