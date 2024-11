Buchanan attende la chance: una possibilità in Inter-Venezia!

Tajon Buchanan attende la sua occasione per tornare in campo con la maglia dell’Inter. Il canadese è tornato definitivamente dall’infortunio, in Inter-Venezia ha una possibilità.

RIENTRO – La rottura della tibia ha impedito a Tajon Buchanan di inserirsi al 100% negli schemi di Simone Inzaghi. L’infortunio del canadese ha bloccato la sua crescita e soprattutto il suo adattamento al calcio italiano, che procedeva a gonfie vele. Adesso Buchanan ripartirà da zero avendo anche saltato la preparazione con la squadra. Si allena in gruppo da più di una settimana, ha bruciato i tempi ed è pronto a rientrare nel rettangolo di gioco.

Buchanan, il ruolo in Inter-Venezia

SOSTITUTO – Buchanan nasce come esterno destro ed è stato preso dall’Inter proprio per fare quel ruolo in attesa della scelta di Denzel Dumfries sul rinnovo. Nelle partite giocate però l’anno scorso il canadese ha occupato la fascia sinistra, trovando anche la prima rete contro il Frosinone al Benito Stirpe con un tiro a giro perfetto. In Inter-Venezia Buchanan potrebbe fare il suo esordio stagionale e il ruolo è quasi una certezza. Con l’assenza di Carlos Augusto è molto probabile che l’esterno entri a sinistra per far riposare Federico Dimarco prima degli impegni con Arsenal e Napoli. Più tempo avrà a disposizione, meglio sarà per Inzaghi perché darà riposo a Dimarco.