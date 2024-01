Buchanan all’Inter può regalare nuova opzione tattica ad Inzaghi: ecco quale

Tajon Buchanan è il prossimo arrivo in casa Inter. L’esterno, al suo arrivo a Milano, regalerà ad Inzaghi non solo un cambio in più a destra ma anche la possibilità di un cambio di modulo

OPZIONE – Buchanan è il prossimo rinforzo per l’Inter di Inzaghi. Il laterale, in arrivo a Milano dal Bruges, darà ad Inzaghi non solo un’opzione in più per la fascia destra ma anche la possibilità di ridisegnare, all’occorrenza, l’assetto tattico della squadra. Il canadese, infatti, oltre che da laterale a tutta fascia, può essere impiegato come esterno alto d’attacco. Con Thuram in grado di svolgere il ruolo di ala sinistra ecco che l’Inter, in caso di particolari necessità o in partite più bloccate, può decidere di schierarsi con un 3-4-3 e di sfruttare la possibilità del doppio-esterno per sviluppare la manovra offensiva contro squadre che tendono a creare densità in mezzo.

DIFFICILE – Difficile che Inzaghi possa discostarsi dalle sue idee tattiche, impostate e cucite su misura per il suo 3-5-2. Ma è chiaro che, in un certo tipo di partite, può essere necessario provare a sviluppare la manovra in maniera differente rispetto al solito. Ciò che conta maggiormente però è che l’impatto di Buchanan all’Inter sia positivo: con il ko di Cuadrado era necessario dare ad Inzaghi un’opzione in più sulla destra per permettere a Dumfries di rifiatare e a Darmian di fare quello che sa fare meglio, il braccetto di destra.