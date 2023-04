Brozovic, un primo tempo disastroso con l’Empoli. Segnali incerti

Marcelo Brozovic non si è reso protagonista di una partita spumeggiante. Soprattutto nel primo tempo il croato ha sbagliato passaggi su passaggi, risultando lento e poco utile alla manovra della sua Inter.

STATO DI FORMA – Marcelo Brozovic non ha aiutato l’Inter nel primo tempo. I 45 minuti iniziali di partita contro l’Empoli non sono stati affatto positivi per l’undici di Simone Inzaghi, peggio per il croato. Il regista ha mancato il suo compito, ossia quello di garantire una manovra veloce e funzionale per la coppia Romelu Lukaku–Joaquin Correa. I due attaccanti hanno avuto pochi spazi per giocare anche nello stretto, il numero 77 è stato estremamente lento e ha giocato prettamente in orizzontale. Il centrocampista ha perso addirittura dieci volte il possesso, sbagliando altrettanti passaggi elementari. La svolta è arrivata solo nella ripresa: ci è voluto uno scambio con il compagno col numero 90 che si è girato trovando il gol di destro. La prestazione rimane comunque mediocre, lontana da quelle fornite in Champions League dove evidentemente Brozovic sente maggiori motivazioni.