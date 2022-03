Brozovic troppo importante, palesi due gravi errori di mercato

La sfida pareggiata ieri dall’Inter contro il Torino e quella persa contro il Sassuolo per 0-2 hanno un comune denominatore: l’assenza di Marcelo Brozovic. Le prestazioni in entrambe le gare hanno sottolineato la sua importanza per i nerazzurri, così come due gravi errori di mercato.

TROPPO IMPORTANTE – Una coincidenza? Forse. Ma le ultime due gare contro Sassuolo e Torino in cui Brozovic non ha giocato hanno mostrato tutta la sua importanza per l’Inter. Non per niente Simone Inzaghi ha provato a recuperarlo fino all’ultimo prima della trasferta di ieri, dovendo rinunciarvi solo il giorno prima della sfida. Discutibile poi, la scelta, di puntare su Matias Vecino al suo posto. Come dimostrato dal campo, dove l’uruguaiano è sembrato a tutti gli effetti essere un pesce fuor d’acqua.

Brozovic e la sua assenza palesano due gravi errori di mercato

DOPPIO ERRORE – Insomma, senza Brozovic quello dell’Inter è tutto un altro centrocampo. Il che porta a sottolineare due gravi errori sul mercato da parte della società nerazzurra. Il primo, più ovvio, quello di non aver provveduto a coprire il ruolo con un vice dalle caratteristiche simili. Che, al momento (ma così come lo scorso anno), non è presente in rosa. L’impatto si è visto, con Inzaghi che ha puntato prima su Vidal (contro il Sassuolo) e poi su Vecino (ieri), senza i risultati sperati. Il secondo grave errore è, tuttavia, ancora riparabile. Ovvero il mancato rinnovo di Brozovic. Che, al netto delle voci, ancora non è stato ufficializzato a circa tre mesi dalla scadenza. Bisogna porre rimedio e subito.