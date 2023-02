Brozovic torna con la Sampdoria, Calhanoglu si ritrova nel vecchio ruolo

Il ritorno di Brozovic significa anche un ritorno al passato per Calhanoglu. Dopo mesi da regista, il turco dovrà portare nuova qualità come interno.

RITORNO AI VECCHI EQUILIBRI – In Sampdoria-Inter tutto è pronto per il ritorno tra i titolari di Marcelo Brozovic. Il che riporterà i nerazzurri ad esplorare nuovi, ma in realtà vecchi, equilibri. Con Calhanoglu protagonista. In quanto di ritorno al suo ruolo della scorsa stagione, come interno sinistro.

CRESCITA IN REGIA – In questi mesi di assenza del croato infatti ci si era abituati a vedere Calhanoglu in cabina di regia. Quella che in Inter-Roma era una novità è diventata la normalità. Dal primo ottobre sono cambiate tante cose. Ma l’esperienza e la leadership acquisite dal turco nella sua esperienza da regista, diventata più lunga del previsto, possono tornare utili a prescindere dal ruolo.

NUOVA QUALITÀ – Il ritorno di Calhanoglu da interno non è banale. Anzi, deve diventare un nuovo punto di forza dell’Inter. Il turco ha qualità, in conclusione e rifinitura, oltre che in regia. La sua esperienza negli ultimi mesi lo ha completato. Gli ha dato più carattere e la squadra ora è (anche) sua. Traslare tutto questo qualche metro più avanti potrebbe arricchire la fase offensiva di Inzaghi. Aiutando tutti a fare un nuovo passo.