Brozovic torna in campo, Inzaghi ora ha l’imbarazzo della scelta

Il centrocampo dell’Inter è stato spesso orfano di Marcelo Brozovic, il metronomo nerazzurro. Un’assenza che spesso viene data per scontata.

BROZO – Ieri su un calcio di punizione a fare il “coccodrillo” ci ha pensato Hakan Calhanoglu. Il turco ha preso il posto di Marcelo Brozovic in tutto e per tutto. Chiaramente con caratteristiche diverse ha fatto suo il ruolo, garantendo copertura e l’idea di gioco di Simone Inzaghi. È stato fondamentale questo periodo senza il croato ma il centrocampo di Inzaghi aveva gli uomini contati. Kristjan Asllani è riuscito a guadagnare qualche minuto, Roberto Gagliardini è stata un’alternativa, ma la differenza con i titolari è sotto gli occhi di tutti.

ALTERNATIVE – Inzaghi ha ora il centrocampo al completo. Un reparto di livello che con tutti i giocatori disponibili da ad Inzaghi diverse alternative. Il ritorno di Brozovic potrebbe far tornare Calhanoglu come mezzala, lasciandogli più libertà magari facendolo tornare a segnare. Il turco comunque si è occupato del corner su cui poi è arrivato il gol di Lautaro Martinez. Fondamentale averli tutti, anche in vista dell’impegno in Champions League contro il Porto (vedi calendario).

RIENTRO – Quello di Brozovic è un rientro che da fiducia all’ambiente. Un’assenza che molti avevano forse dimenticato. Il metronomo e proprietario del centrocampo nerazzurro non è stato praticamente mai a disponibile. Se a questo si aggiunge poi il ritorno Romelu Lukaku in attacco, le aspettative dei tifosi interisti cambiano.