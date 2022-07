Brozovic, tanta corsa e fin qui poca lucidità. Ma il motore funziona eccome

L’Inter ieri ha disputato la penultima amichevole della pre season contro il Lione. Simone Inzaghi ha schierato di fatto tutti i titolari con Marcelo Brozovic in regia.

MOTORE – Certo, non si danno giudizi nelle amichevoli estive. Solo da dire che un po’ di lucidità è mancata a Brozovic ieri contro il Lione. Il motore, invece, no. Il croato è già in condizione di correre chilometri e chilometri ad ogni partita con il centrocampista ovunque anche ieri contro il Lione. Certo, la differenza con la fase calda della stagione sta tutta che, con questa corsa dispendiosa, al momento la lucidità viene meno. Tornerà sicuramente anche quella, anzi, sbagliare nella fatica è un bene. Ciò che Brozovic deve tenere a mente però quest’anno è che finalmente, se mai dovesse essere stanco o poco lucido, c’è un giocatore come Asllani che è pronto ad entrare e svolgere i compiti del croato.