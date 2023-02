Brozovic, il suo rientro è una boccata d’aria per il centrocampo dell’Inter

Marcelo Brozovic è finalmente tornato in campo. Il centrocampista croato è rientrato nel derby di campionato contro il Milan e ora il suo apporto può essere molto importante per il prosieguo della stagione dell’Inter.

INFORTUNIO − Marcelo Brozovic fino ad ora non si è praticamente mai visto in campo con l’Inter. Il croato a settembre aveva accusato un problema durante la pausa con le nazionali. Da lì in poi i nerazzurri hanno dovuto fare a meno di lui per gran parte della stagione. I suoi problemi sembravano essere stati risolti prima della pausa Mondiale. Periodo in cui si era visto in alcuni scampoli di partita con Juventus, Bologna e Atalanta.

RICADUTA E RITORNO − Brozovic era poi partito anche con la Croazia alla volta del Mondiale in Qatar. Con la sua nazionale è riuscito ad arrivare fino in semifinale e a conquistare poi il terzo gradino del podio. Al suo rientro però ecco spuntare nuovi problemi che lo hanno costretto nuovamente ai box. Finalmente contro il Milan, nel derby vinto dall’Inter per 1-0, il suo calvario sembra essere giunto alla fine.

Bozovic, rientro che può dare fiato e una marcia in più al centrocampo dell’Inter

NUOVO ACQUISTO − Domenica contro il Milan, Brozovic è finalmente tornato in campo. Inzaghi gli ha concesso 20 minuti nei quali lo ha riportato nel suo ruolo di regista davanti alla difesa. Il suo rientro ora potrà essere di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione dell’Inter. Il centrocampista croato potrà permettere di effettuare più turnazioni a centrocampo, facendo così rifiatare a turno uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan. Ciò permetterebbe ai nerazzurri di avere uomini freschi e più opzioni da poter usare a partita in corso. Inoltre le ottime capacità in regia di Brozovic consentirebbero all’Inter di gestire meglio i ritmi di gioco e i momenti della partita. Il ritorno del 77 nerazzurro rappresenta per questo motivo un vero e proprio acquisto per la squadra di Simone Inzaghi.