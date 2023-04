Brozovic, stagione sottotono! Benfica-Inter per svoltare (o dire addio)

Marcelo Brozovic non sta vivendo una stagione positiva. Complici gli infortuni, il croato è sembrato un lontano parente di quello ammirato nello scorso campionato. Benfica-Inter può rappresentare l’occasione per la svolta ma anche “sancire l’addio”

SVOLTA? – Marcelo Brozovic sta vivendo un’annata complicata. Gli infortuni hanno condizionato la stagione del croato, che è sembrato un lontano parente del calciatore ammirato nella scorsa stagione e votato, a ragione, come il miglior centrocampista della Serie A. Le aspettative non sono state rispettate e, complice l’esplosione di Calhanoglu nel ruolo prediletto del croato, si rincorrono le voci di un possibile addio del croato a fine stagione. In tal senso la doppia sfida col Benfica di Champions League può essere indicativa, in un senso o nell’altro.

DUE POSSIBILITA’ – Una prestazione maiuscola di Brozovic contro i lusitani potrebbe rappresentare la scossa emotiva di cui il croato ha effettivamente bisogno. Nelle recenti uscite è apparso svogliato ed indolente, privo di quella foga agonistica che lo ha contraddistinto nelle ultime stagioni. E proprio un grande match contro il Benfica, in un palcoscenico prestigioso come quello della Champions League, può restituire lustro alla stagione del croato. Al contrario, invece, l’ennesima prova incolore del centrocampista non farebbe altro che aumentare i malumori ed i punti interrogativi su un calciatore che in questa stagione, ad oggi, ha deluso. E a quel punto un addio a fine stagione potrebbe non essere più un’opzione così improbabile.