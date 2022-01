Brozovic squalificato è la prova del nove per l’Inter: le opzioni di Inzaghi

Brozovic non sarà protagonista nel debutto stagionale in Coppa Italia e per l’Inter non è una buona notizia, al di là del turnover già previsto. Inzaghi deve inventarsi da zero il reparto mediano, perdendo la sua unica certezza stagionale finora

RIPOSO OBBLIGATO – L’assenza di Marcelo Brozovic in Inter-Empoli di Coppa Italia sarà il banco di prova probabilmente definitivo per chi sarà chiamato a sostituirlo. L’occasione arriva al momento giusto. Con la finestra invernale del mercato ancora aperta. Facile ipotizzare che Simone Inzaghi possa utilizzare davanti alla difesa un “vice-Brozovic” in modalità crash test. Il centrocampista croato sconterà finalmente la squalifica rimediata nella passata stagione, godendosi una serata di riposo assoluto. Meritato e – soprattutto – necessario dopo le ultime prestazioni appannate. Chi al suo posto? Sostituire il centrocampista croato è l’impresa più complicata per l’Inter di Inzaghi, chiamata davvero alla prova del nove tecnico-tattica. E la scelta non può essere presa alla leggera.

Inter, Brozovic non ha un vero backup in rosa

DIVERSE OPZIONI – Considerando che l’ipotesi turnover esiste ma difficilmente sarà massiccio (vedi focus), Inzaghi potrà reinventare “finto regista” uno dei due titolari. La prima scelta tecnica è Hakan Calhanoglu, che però potrebbe rifiatare. L’alternativa è Nicolò Barella, eventualmente chiamato agli straordinari dal 1′, magari centellinando la sua corsa nel ruolo di perno di centrocampo. L’opzione di esperienza prevede Arturo Vidal basso con due mezzali ai suoi lati ma è quasi impossibile che il cileno abbia i 90′ nelle gambe. E il rischio supplementari più eventuali rigori non va ignorato. L’ultima carta che può giocarsi Inzaghi davanti alla difesa è Roberto Gagliardini, che in ogni caso si candida per una maglia da titolare, anche da mezzala. Fuori lista Matias Vecino, che Inzaghi non ha mai visto nel ruolo di perno, ma potrebbe riproporlo da mezzala destra. E Stefano Sensi? Per quanto possa agire da regista basso, vederlo in quel ruolo proprio in Inter-Empoli sarebbe sorprendente ma sicuramente interessante in ottica mercato… L’Inter da tempo ha bisogno di un vice-Brozovic e Sensi di giocare. Toccherà a lui?