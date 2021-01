Brozovic. sprint pazzesco nelle ultime partite: ora domina una statistica

Condividi questo articolo

Brozovic

Brozovic nelle ultime partite è diventato decisamente più incisivo nei risultati dell’Inter. Il croato da regista basso sta crescendo.

REGISTA INCISIVO – Brozovic circa un anno fa è stato esplicitamente “accusato” da Conte di essere un ottimo regista arretrato, ma di peccare di incisività nelle giocate quando poi il baricentro si alzava. La cosa deve essere rimasta a macerare nella mente del croato. E ora è arrivata una risposta, con una continuità anche sorprendente.

RE DEGLI ASSIST – Il croato da quando Conte ha ripropoto il 3-5-2 è tornato al centro del gioco. Risultando decisamente più attivo, influente, utile. Nelle ultime cinque partite, come dicevamo, ha iniziato a mettere anche il suo nome nei tabellini. In particolare alla voce assist. Il numero 77 oggi ha al suo attivo 6 assist ai compagni. Vale a dire che è il migliore dell’Inter, e il secondo il tutta la Serie A. Nella scorsa stagione in Serie A è arrivato a 5, in tutto il campionato, che diventano 8 contando anche le coppe. Se doveva aumentare la sua incisività questa è sicuramente una risposta.

SPRINT NEI NUMERI – C’è di più. Brozovic ha fato un deciso sprint nelle ultime partite. Quando la squadra per varie contingenze aveva più bisogno che qualcuno elevasse il suo rendimento. Dei suoi 6 assist totali, il croato ne ha realizzati 5 nelle ultime 4 gare. Da Verona-Inter alla sfida con la Roma, quando ha assistito entrambe le reti. In questo periodo insomma il numero 77 è una delle gemme più brillanti della rosa nerazzurra. E forse ha fatto un passo avanti nel suo gioco.