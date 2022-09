Brozovic si ritrova: in Croazia-Danimarca prende in mano la regia

In Croazia-Danimarca Brozovic si è ritrovato rispetto all’inizio di stagione all’Inter, fornendo una prestazione da regista a tutto campo.

RITORNO AI SUOI LIVELLI – Brozovic come di consueto ha giocato da titolare con la maglia della sua nazionale. E con la Croazia si è ritrovato. Il centrocampista dell’Inter contro la Danimarca ha preso in mano il gioco. Tornando a mostrare in campo la sua regia a tutto campo.

REGIA E MOVIMENTI – Brozovic rende al meglio quando non è limitato in una porzione di campo, ma riesce a spostarsi trovando sbocchi alternativi per alimentare il gioco. Questa è la sua heatmap di Croazia-Danimarca, presa d Whoscored:

Regista basso di partenza, ma libero di muoversi seguendo il suo istinto e i suoi compagni. Questa è la mappa specifica dei suoi tocchi, sempre da Whoscored:

Brozovic ha giocato tutta la partita e ha messo insieme 99 tocchi con 84 passaggi, primo della squadra, realizzati con il 94%. Il che segna una netta differenza rispetto alla sua ultima uscita con l’Inter. Insomma il croato ha mandato un messaggio. Lui c’è e può dare di più anche in nerazzurro.