Brozovic, serve uno step in più ad Anfield. All’andata poco coinvolto

L’Inter vola a Liverpool per provare a staccare il pass qualificazione nei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri hanno bisogno di vincere con due gol di scarto per volare ai rigori. Fondamentale sarà la prestazione di Marcelo Brozovic.

STEP – L’Inter ha bisogno, per provare l’impresa a Liverpool, della partita perfetta. I nerazzurri non devono sbagliare una virgola e devono essere i più cinici possibile sotto porta. Fondamentale sarà anche la regia di Marcelo Brozovic. All’andata il croato è stato ben marcato e non è mai stato a pieno nel vivo del gioco. Oggi deve invece prendere l’Inter per mano e trascinarla fuori dalla bolgia di Anfield. I nerazzurri hanno bisogno del suo regista vista anche l’assenza di Barella.