Brozovic, semi bocciatura in Inter-Lecce: Inzaghi non altera gli equilibri

Brozovic, dopo la prova nettamente insufficiente contro il Bologna. torna in panchina e dal 1′ Inzaghi preferisce Mkhitaryan (vedi formazioni ufficiali). Una semi bocciatura per il centrocampista croato, ancora alla ricerca della miglior forma

BOCCIATURA – Marcelo Brozovic non scende in campo dal 1′ in Inter-Lecce: Simone Inzaghi al croato ha preferito Henrikh Mkhitaryan, apparso certamente molto stanco nelle ultime uscite. Una semi bocciatura dunque per il numero 77 dell’Inter che contro il Bologna, da titolate, ha deluso e non poco. È stato più il tempo passato a sbracciare e lamentarsi che quello effettivamente utilizzato per far bene. La strada del centrocampo nerazzurro, tuttavia, è tracciata da mesi e Inzaghi cerca di non alterare più di tanto gli equilibri. Fatto sta che ritrovare Brozovic deve rappresentare una priorità, soprattutto in vista dei tanti impegni tra Coppa Italia e Champions League. Senza il croato in campo chiaramente la fascia di capitano torna sul braccio di Lautaro Martinez.