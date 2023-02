Brozovic, rientro al momento giusto: fattore da non sottovalutare

Il rientro di Marcelo Brozovic per l’Inter arriva al momento giusto, con la parte più calda della stagione che sta per prendere il via. Dato l’intensificarsi degli impegni extra campionato, con Champions League e semifinali di Coppa Italia, ritrovare il croato è importante anche per le rotazioni

RIENTRO PROVVIDENZIALE – Con la manciata di minuti disputati nel derby vinto dall’Inter contro il Milan, Marcelo Brozovic è tornato ufficialmente a disposizione di Simone Inzaghi. Un rientro che arriva al momento giusto, con una parte importantissima di stagione che sta per prendere il via. Soprattutto visto il ritorno della Champions League nella quale, ricordiamo, l’Inter sarà impegnata negli ottavi di finale contro il Porto. Brozovic sarà importante non soltanto per le sue innegabili qualità, ma anche e soprattutto per le rotazioni a centrocampo. In particolare, per tornare a far rifiatare Mkhitaryan.

ROTAZIONI – Il centrocampo titolare con il rientro di Marcelo Brozovic tornerà a essere come da piani originali a inizio stagione. Ovvero Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella mezzali, con il croato ad agire come regista. Il turco sarà quindi spostato nella sua posizione originale, dopo aver più che degnamente sostituito il numero 77 come vertice basso. Mkhitaryan potrà, come anticipato, recuperare le energie e tornare al ruolo originale per cui è stato ingaggiato in estate. Ovvero come alternativa di lusso per il centrocampo nerazzurro. Nella speranza che anche Kristjan Asllani possa trovare più spazio proprio come alternativa al rientrato Marcelo Brozovic. Sicuramente ci sarà spazio per tutti, perché mai come ora Simone Inzaghi avrà bisogno di attingere a piene mani nella rosa a sua disposizione.