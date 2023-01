Brozovic, quante assenze in stagione! Obiettivo Supercoppa Italiana

Per Marcelo Brozovic si tratta sicuramente della peggiore stagione con la maglia dell’Inter da quando è diventato il regista del centrocampo nerazzurro. Il croato ha giocato poco, i guai fisici non hanno aiutato e i Mondiali hanno dato altre sensazioni.

SENSAZIONI – I Mondiali hanno illuso in casa Inter, questo è certo. Marcelo Brozovic ha sorpreso nel torneo internazionale, giocando tutte le partite fino alla semifinale e seminando record su record con la Croazia. Il calciatore sembrava in uno stato di forma unico, che faceva sicuramente ben sperare l’Inter. La realtà a Milano è stata completamente differente, le risposte sono state fin qui negative. L’infortunio al polpaccio ha condannato il centrocampista nerazzurro ad un altro stop, dopo quello già superato ad inizio stagione. Simone Inzaghi ha sopperito alla sua assenza nella maggior parte delle occasioni, ma tra Monza e Parma le conseguenze lo hanno colpito. I successivi infortuni di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella hanno rotto definitivamente gli equilibri del centrocampo.

Brozovic, rientro graduale

INDISPONIBILE – Marcelo Brozovic sarà indisponibile anche per la partita di questa sera con il Verona (vedi articolo). Toccherà quota 13 partite saltate in stagione con l’Inter, un numero a cui mai si è avvicinato da quando si è trasferito a Milano. L’obiettivo per il croato è tornare per la Supercoppa Italiana da giocare con il Milan, anche se sembra improbabile un suo impiego dal primo minuto. Non c’è un assoluto bisogno di forzare il rientro, Calhanoglu dà importanti garanzie e ha permesso di andare oltre i problemi fisici di Brozovic. Il numero 77 nerazzurro non è più imprescindibile, ma è comunque importante per la sua immensa qualità. Come detto da Simone Inzaghi, in questo mese c’è assoluta necessità di tutti i calciatori al 100%. Brozovic si allena ancora a parte, ma tra pochi giorni ricomincerà a calcare forse il campo con la maglia dell’Inter.