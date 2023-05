Brozovic prova a fare 5. Fiorentina-Inter potrebbe essere ‘storica’

Marcelo Brozovic sarà uno degli undici titolari che Simone Inzaghi schiererà domani per Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico. L’obiettivo del centrocampista croato è conquistare il suo quinto titolo in maglia nerazzurra, che potrebbe anche essere l’ultimo.

CACCIA ALLA MANITA – Uno scudetto (2021), una Coppa Italia (2022), due Supercoppe Italiane (2022, 2023). Sono quattro i trofei conquistati da Marcelo Brozovic con la maglia dell’Inter durante la sua lunga permanenza a Milano. Con la possibilità domani sera – in Fiorentina-Inter – di conquistare anche il quinto titolo. Un obiettivo che il numero 77 vorrà sicuramente raggiungere. Anche perché, quella di domani sera, potrebbe anche essere una partita e una serata ‘storica’ per Brozovic. Che, secondo le voci di mercato, sembra ormai destinato a lasciare la squadra in estate (vedi articolo).

(PEN)ULTIMA POSSIBILITÀ – Se ciò fosse confermato, un’eventuale vittoria domani potrebbe coincidere con l’ultimo trofeo conquistato da Marcelo Brozovic negli ultimi tre anni con l’Inter. O meglio, con il penultimo. Perché sebbene l’ipotesi sia difficilissima (visto il livello del Manchester City), il 10 giugno ci sarà un’altra possibilità di conquistare un altro titolo. Il più importante di tutti. Quella Champions League che è un vero e proprio sogno di ogni squadra. Senza dimenticare, inoltre, che le vie del mercato sono infinite. E che Brozovic potrebbe continuare a vincere all’Inter anche in futuro.