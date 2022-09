Brozovic preoccupa. Non per Inter-Roma, ma per un’altra fondamentale

L’infortunio subito da Marcelo Brozovic durante la partita tra Croazia e Austria (vedi articolo) preoccupa i nerazzurri. Non per Inter-Roma, nella quale il centrocampista sarebbe comunque stato assente per squalifica. Ma per (almeno) un’altra sfida fondamentale in programma pochi giorni dopo: quella contro il Barcellona.

PREOCCUPAZIONE – Con Hakan Calhanoglu ancora in pieno recupero da un infortunio muscolare, in casa nerazzurra preoccupano ora anche le condizioni di Marcelo Brozovic. Il centrocampista è stato costretto ad abbandonare il campo durante la gara tra Croazia e Austria per un problema muscolare. L’apprensione – in attesa di capire l’entità dell’infortunio – non è tanto per Inter-Roma, gara che avrebbe comunque saltato in quanto squalificato. Ma per un’altra sfida fondamentale. Quella in programma martedì 4 ottobre contro il Barcellona.

CENTROCAMPO DA VALUTARE – Prima di fasciarsi la testa, come anticipato nel paragrafo precedente, sarà utile valutare quale sia effettivamente il problema subito da Marcelo Brozovic. Ma intanto nella testa di Simone Inzaghi è necessario studiare già le alternative. Non solo per Inter-Roma, dove per forza di cose avrebbe già dovuto trovare un’altra soluzione. Ma anche per le gare seguenti. Quante? Solo gli esami strumentali sapranno dirlo.