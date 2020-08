Brozovic, possibile addio all’Inter. Giusto cederlo? Facciamo chiarezza

Brozovic Inter

Marcelo Brozovic, nelle ultime settimane, è stato al centro di rumors di mercato. Una seconda parte di stagione non al top, forse, ha indotto la società nerazzurra a cercare qualche possibile acquirente per il centrocampista croato. Giusto lasciarlo partire? Facciamo chiarezza

PILASTRO – Marcelo Brozovic è, ed è stato, il pilastro su cui si è fondato il centrocampo dell’Inter nelle ultime tre stagioni. Luciano Spalletti prima e Antonio Conte poi hanno affidato le chiavi del centrocampo nerazzurro al croato che ha sempre risposto presente: al netto di qualche prestazione opaca il calciatore ha tenuto un rendimento che mai aveva avuto nei suoi primi anni all’Inter ed ha dimostrato di poter eseguire efficacemente entrambe le fasi di gioco. Soprattutto nella prima parte di stagione, la squadra di Conte ha dimostrato di prescindere dalle giocate di Brozovic. Nel post-lockdown, però, il rendimento del croato è calato sensibilmente e qualche comportamento sopra le righe di Brozovic fuori dal campo può aver indotto la dirigenza nerazzurra a valutare una possibile cessione. Ma l’Inter può davvero fare a meno di Brozovic?

UNICO – All’interno della rosa nerazzurra non ci sono centrocampisti con le caratteristiche di Brozovic. Allo stato attuale è l’unico che può ricoprire con efficacia il ruolo di vertice basso, fondamentale per il gioco di Conte. Il calciatore croato abbina perfettamente corsa e visione di gioco, fornendo ai difensori un passaggio facile per la prima costruzione. In caso di partenza del croato gli unici due calciatori che potrebbero provare a fare le veci di Brozovic sono Stefano Sensi e Christian Eriksen: entrambi i calciatori però, per quanto dotati tecnicamente, non riuscirebbero a dare l’intensità giusta in fase di non possesso. Una cessione di Brozovic potrebbe essere avallata solo in caso di arrivo di un sostituto all’altezza: magari quell’Arturo Vidal che, da tempo, Antonio Conte vorrebbe portare all’Inter.