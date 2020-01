Brozovic out? Inter, Eriksen chiama! Sensi dietro o 2 mosse a sorpresa?

Brozovic ennesima brutta notizia in una domenica pessima per l’Inter. Solo pareggio contro il Lecce e infortunio per il centrocampista, costretto a uscire nel secondo tempo. Se il croato dovrà stare ai box nelle prossime partite, vagliamo tutte le possibili soluzioni: possibile arrivo di Eriksen e arretramento di Sensi

ENNESIMO INFORTUNIO – Non è certamente una stagione fortunata per l’Inter sotto il profilo degli infortuni a centrocampo. Lungo stop per Sensi, Barella è appena rientrato, ora tocca a Marcelo Brozovic. Se davvero il croato dovesse saltare diverse partite, Conte dovrà cercare soluzioni importanti per non far sentire la sua mancanza. La logica impone in prima istanza l’arretramento di Sensi da regista puro, ma occhio all’eventuale arrivo di Christian Eriksen.

DAL MERCATO ALLA TATTICA – L’arretramento di Sensi, pur dando molta qualità, rischia di scoprire un po’ l’Inter. Occhio quindi alle possibili alternative tattiche: Eriksen potrebbe portare un 3-4-1-2. Con il danese dietro le punte, potrebbe formarsi una cerniera alle sue spalle costituita da Barella e Gagliardini. Da non sottovalutare neanche l’idea di Borja Valero davanti la difesa: lo spagnolo, quando chiamato in causa, ha sempre risposto in maniera positiva.