Brozovic, ora anche i gol (oltre a tutto il resto). Inter aggrappata al croato

Marcelo Brozovic ha segnato uno splendido gol nella vittoria dell’Inter sulla Roma per 3-1. Si tratta del secondo gol consecutivo per il croato, un fattore in zona offensiva in questa fase della stagione

FATTORE – Che l’Inter dipenda, o quasi, da Brozovic non è un mistero. Durante l’assenza del croato per infortunio, la sua importanza per la manovra nerazzurra e per gli equilibri di squadra è diventata sempre più palese e, non a caso, il periodo di maggior flessione dell’Inter di Inzaghi è coinciso con l’assenza del numero 77 nerazzurro. Con il ritorno di Brozovic la squadra ha ripreso la marcia, con il croato che, oltre al “solito” contributo fatto di corsa e costruzione dal bassa, adesso ha aggiunto anche i gol: sono due le reti consecutive di Brozovic che ha aperto le marcature contro lo Spezia una settimana fa ed è entrato nel tabellino dei mercatori contro la Roma. Due splendidi gol che dicono tanto sulla tecnica del calciatore, che può e deve essere più incisivo in fase realizzativa.