Brozovic non convince, Eriksen entra male. Inter, nuova mini-rivoluzione?

Marcelo Brozovic e Christian Eriksen sotto accusa dopo un derby tra Inter e Milan non all’altezza del loro valore. I due centrocampisti, dopo un mercato movimentato, stanno facendo fatica a inserirsi negli schemi di Antonio Conte. Analizziamo il loro gioco e le prospettive

INTER, CENTROCAMPO SOTTO ACCUSA – L’arrivo di Arturo Vidal potrebbe non esser bastato per dare ad Antonio Conte il centrocampo perfetto per il suo calcio. Viste le tante assenze, il tecnico ha schierato Brozovic, ma il croato non ha convinto. Tante corse a vuoto e poche giocate di qualità. Stesso destino per il subentrante Eriksen, mai entrato nel vivo. Ora il mercato di gennaio potrebbe essere una prospettiva credibile per i due calciatori. Nuova mini-rivoluzione all’orizzonte per il centrocampo dei nerazzurri?