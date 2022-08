Brozovic non ancora al meglio: un dato parla chiaro

Marcelo Brozovic sembrava appannato nella prima partita ufficiale della stagione. E un dato in particolare spiega l’attuale condizione del vice-capitano dell’Inter.

NON ANCORA AL TOP – Marcelo Brozovic è arrivato a Lecce-Inter, prima gara ufficiale della stagione 2022/23, non al meglio della forma. Tanto che nei giorni precedenti si parlava di una possibile staffetta con Kristjan Asllani, il cui esordio è stato invece posticipato. E invece il 77 croato ha recuperato ed è partito come sempre in cabina di regia. Ma la sua prestazione è stata tutt’altro che brillante, complice anche una marcatura studiata ad hoc dagli avversari. E c’è anche un dato oggettivo che certifica come Brozovic non sia ancora al massimo.

RUOTE FERME – Analizzando il report della Lega Serie A di Lecce-Inter (disponibile qui), Brozovic è assente da una classifica che lo ha visto sempre protagonista nelle ultime stagioni. Se si guarda infatti ai nerazzurri che hanno corso di più, il regista è fuori dalla top5 della squadra. Il migliore è stato il fido compagno Nicolò Barella (11,8 km), seguito da Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Stefan de Vrij e Milan Skriniar (quinto con 9,7 km percorsi). Emerge quindi in modo lampante come Brozovic debba recuperare la migliore condizione, per tornare a guidare l’Inter con la sua regia illuminata e atleticamente instancabile.