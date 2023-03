Brozovic come Lukaku: conferme sulla tenuta. Inter attenta

Le due sfide giocate da Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku con le rispettive nazionali hanno dato un chiaro segnale: dopo le tante difficoltà fisiche riscontrate in questa stagione, la condizione sembra stia tornando quella migliore. L’Inter osserva attentamente.

TENUTA – Sembrano superati tanto per Marcelo Brozovic quanto per Romelu Lukaku i problemi fisici che hanno costellato la stagione dei due. Ulteriori conferme arrivano dalle rispettive nazionali, dove entrambi sono scesi in campo da titolari. Per Brozovic – in Croazia-Galles – sono arrivati novanta minuti di gioco. Per Lukaku – in Svezia-Belgio – ne sono arrivati 85 prima della sostituzione, ma anche la bellezza di tre gol. Insomma, in casa Inter si può essere ottimisti.

SCELTE – Ora la palla passa a Simone Inzaghi, che con un occhio sta sicuramente controllando le prestazioni dei suoi in nazionale, mentre ad Appiano Gentile prosegue con il lavoro insieme a chi è rimasto. Brozovic e Lukaku sono due dei giocatori che è necessario recuperare al massimo per giocarsi al meglio tutte le carte. Specialmente in Champions League, dove la sfida di andata contro il Porto ha dimostrato la loro importanza una volta entrati in campo. Ritrovarli da titolari e – possibilmente – per tutta la partita può fare tutta la differenza del mondo.