Brozovic, quotazioni in rialzo per Inter-Napoli: ora chi sta fuori?

Il rientro di Marcelo Brozovic sul campo di allenamento fa tornare in rialzo le sue quotazioni in vista di Inter-Napoli del 4 gennaio. Simone Inzaghi pensa al possibile undici per la sfida, specialmente a centrocampo.

RIENTRO IN VISTA – Marcelo Brozovic è pronto a tornare in campo dal primo minuto con la maglia dell’Inter, nella sfida del 4 gennaio contro il Napoli. Il croato ha mostrato un’ottima condizione durante il Mondiale in Qatar, alzando bandiera bianca soltanto in semifinale per un piccolo problema fisico. Che, però, non è motivo di preoccupazione. Brozovic è già tornato ad allenarsi e proprio per questo le sue quotazioni in vista della gara di San Siro sono in rialzo. Con il suo rientro dal primo minuto, però, resta una grande domanda a cui rispondere: chi resta fuori?

SCELTE A CENTROCAMPO – Il nome più probabile che lascerà spazio a Brozovic a centrocampo è quello di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno ha completato al meglio il centrocampo dell’Inter con Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella nel periodo di assenza del croato dopo il suo infortunio in Nations League che gli ha fatto saltare tutto ottobre e la prima metà di novembre. Ora che Brozovic è pronto a tornare da titolare, Mkhitaryan tornerà con ogni probabilità a sedersi in panchina, con Inzaghi che ricostruirà la mediana titolare composta proprio dal numero 77 con Calhanoglu e Barella. Ma con un cambio di tutto livello come l’armeno, pronto da mandare in campo anche a gara in corso.