Brozovic, Inter aspetta ma (finalmente) senza ansia! Calhanoglu certezza

Brozovic la scorsa stagione è stato croce e delizia per l’Inter. Croce non per demeriti suoi, protagonisti di una stagione eccellente quanto per la dipendenza della squadra dal suo ruolo in campo e della sua personalità. Inzaghi quest’anno è riuscito a risolvere il problema ma non con il vice Brozovic che tutti si aspettavano bensì con un grande Calhanoglu

DUE NOTIZIE – Marcelo Brozovic è certamente il faro e punto di riferimento dell’Inter di Simone Inzaghi e ancora prima di Antonio Conte e Luciano Spalletti. Insomma, il suo ruolo e la sua leadership non possono mai e poi mai essere messi in discussione. La novità è che l’Inter adesso non sta soffrendo la sua assenza come invece successe la scorsa stagione, durante quel nefasto periodo in cui fondamentalmente Samir Handanovic e compagni lasciarono per strada pesanti punti scudetto. L’altra notizia è che la soluzione di Inzaghi non è il giocatore arrivato con l’appellativo di vice Brozovic, ovvero Kristjan Asllani, bensì il caro vecchio Hakan Calhanoglu.

Brozovic, l’Inter non soffre la sua assenza: l’arma in più è Calhanoglu

Il turco, oltre a mettere a segno un gol pesante contro il Barcellona a San Siro bissando poi una grande prestazione al Camp Nou, continua a dare certezze in quel ruolo. Qualità, quantità, assist e gol: Inzaghi non poteva chiedere di meglio. Chiaramente non appena Brozovic si rimetterà dall’infortunio (QUI le ultime) tornerà regolarmente al suo posto ma sapere di avere un Calhanoglu capace di svolgere in maniera eccellente due ruoli è sicuramente un’arma in più. Per Inzaghi e non solo.