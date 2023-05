Brozovic in versione ‘epic‘. A te le chiavi del centrocampo dell’Inter!

Finalmente è tornato a giocare al suo livello il calciatore più importante degli ultimi 5 anni nerazzurri. Dall’idea di Luciano Spalletti Marcelo Brozovic è diventato un leader dell’Inter, ora può riprendersi tutto ciò che ha perso con gli infortuni.

LEADERSHIP – Marcelo Brozovic non ha retto i ritmi di questa stagione, o meglio gli infortuni lo hanno fermato come poche volte gli era successo nella sua carriera. Uno stop prima dei Mondiali, un altro dopo: tutto questo gli ha tolto la possibilità di giocare da titolare e con continuità un anno che potrebbe passare alla storia per l’Inter. Il croato è ormai rientrato a pieno regime, la leadership del centrocampo può tornare a chi ha dominato per cinque anni nel reparto. Simone Inzaghi è riuscito a sostituire il giocatore con Hakan Calhanoglu, ma con la Lazio Brozovic ha dato segnali molto importanti (vedi articolo).

Brozovic, ritorno da protagonista

PRESTAZIONI – Il regista è tornato al centro del gioco, ha portato a spasso Danilo Cataldi, Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic ma è stato fondamentale anche in fase di ripiego. Sul risultato di 2-1 per l’Inter Brozovic ha recuperato due contropiedi avversari. È stato capace anche di uscire palla al piede in maniera pulita, alimentando l’offensiva dei compagni. La brillantezza dimostrata a San Siro la scorsa domenica è stata lontana parente di ciò che si era visto ad Empoli. Nella trasferta toscana il croato aveva sbagliato l’impensabile nel primo tempo, risultando lento e macchinoso nella gestione della manovra. Una distanza così netta fra la prestazioni è forse un segnale del fatto che manca ancora la continuità, per questo potrebbe servire nuovamente Calhanoglu in regia. Contro il Verona i due giocheranno in coppia (vedi articolo), in Champions League cosa succederà?