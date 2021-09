Brozovic in Slovacchia-Croazia domina il gioco ed è decisivo col gol

Brozovic è stato il protagonista assoluto della sfida tra Slovacchia e Croazia. Il regista dell’Inter ha trovato il gol decisivo come ciliegina su una partita completa.

PROTAGONISTA ASSOLUTO – In Slovacchia-Croazia il protagonista assoluto è stato Brozovic. Il regista dell’Inter non solo è stato il cuore della manovra della sua nazionale, ma ha anche trovato il gol decisivo a pochi minuti dalla fine con un destro al volo. Una prestazione completa che ha portato la squadra alla vittoria. Il migliore in campo secondo i rating di Whoscored.

GARA COMPLETA – Brozovic, in primo luogo, è stato al centro del gioco della Croazia. Nella sua posizione da mediano è stato primo per tocchi con 107 e primo per passaggi con 93. Ecco la mappa che li evidenzia presa da Whoscored:

Il croato si è fatto trovare a tutto campo come di consueto, prendendosi la responsabilità dello sviluppo della manovra. In modo singolarmente efficiente: a fronte di questa mole di palloni toccati ne ha perso solo uno. E al suo attivo ci sono anche due dribbling. I suoi 3 tiri sono il dato migliore della sua nazionale. E non è tutto. In fase difensiva aggiunge 3 spazzate e 3 intercetti (top della squadra). Una gara giocata a 360°.