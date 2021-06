Brozovic in Croazia-Spagna è l’ultimo baluardo a centrocampo

La Croazia contro la Spagna ha disputato una partita sorprendente. Brozovic a centrocampo è stato il riferimento dell’impostazione.

PARTITA SCOPPIETTANTE – Croazia-Spagna è stata la partita più folle di questo Europeo. O meglio, questo è quello che avrei scritto prima di Francia-Svizzera. Dopo quella scala al secondo posto. Tornando al nostro, la squadra di Dalic ha sorpreso. Quasi quanto quella di Luis Enrique. E Brozovic ha avuto un ruolo fondamentale in mezzo al campo.

REGISTA BASSO – La Croazia ha cambiato stile di gioco rispetto alla gara con la Scozia. In primo luogo il possesso lo ha lasciato alla Spagna. Poi vista l’assenza di Perisic, di gran lunga il miglior “attaccante” della rosa, Modric si è spinto più in avanti. Il centrocampo quindi è rimasto nelle mani di Brozovic. Un fatto confermato dal dato sui tocchi di palla, che potete vedere in questa grafica presa da Whoscored:

In tutto sono 74, il secondo dato più alto della squadra dopo gli 80 di Gvardiol. I 61 passaggi invece sono il dato più alto della Croazia, e basta. Tanto per farvi capire la differenza con la Spagna, il portiere Unai Simon ha 61 tocchi. Il numero 11 comunque è stato il riferimento del gioco della sua squadra, il responsabile assoluto della prima impostazione. Si capisce dal coinvolgimento degli altri centrocampisti. Modric si è fermato a 61 tocchi, Kovacic a 41. Ecco l’heatmap di Brozovic, sempre da Whoscored:

L’interista è rimasto basso, coi suoi compagni pronti invece a salire per dare supporto agli attaccanti. Con una giocata da sottolineare: il gol del 3-3 al minuto 92 nasce da lui. Brozovic recupera palla e la gioca in verticale, trovando di sinistro un corridoio complicato che spezza le linee della Spagna. Permettendo lo sviluppo dell’azione sulla fascia, da cui poi arriva la rete di Pasalic. Personalità e qualità.