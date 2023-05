Brozovic ha una nuova dimensione, conferma in Inter-Atalanta

Inter-Atalanta ha mostrato appieno i nuovi movimenti di Brozovic. L’assist sul gol del 3-1 viene da un movimento verticale che fino a un anno fa non avrebbe fatto.

NUOVO BROZO – Da quando è tornato pienamente a disposizione, in campo si è visto un Brozovic diverso da quello a cui eravamo abituati. Ci ha messo qualche partita a trovare l’equilibrio, ma adesso sta sbocciando con una nuova dimensione. L’ultima conferma è arrivata in Inter-Atalanta. Il gol del 3-1 mostra chiaramente i nuovi compiti del croato.

AZIONE VERTICALE – Nella rete di Lautaro Martinez l’assist arriva dal numero 77. Brozovic parte come di consueto dalla sua posizione di regista basso, per poi tagliare tutto il campo in verticale, ricevere il pallone di Lukaku e servire l’argentino in area avversaria. Un taglio di 60 metri quasi da area ad area. Fatto abbandonando quella che fino a un anno fa era la sua posizione fissa. Un movimento preordinato.

TOCCHI SULLA TREQUARTI – Guardiamo i tocchi di Brozovic in Inter-Atalanta (con l’Inter che attacca da sinistra a destra) presi da Whoscored:

RIsulta evidente come spesso e volentieri si sia sganciato dal suo ufficio davanti alla difesa, per buttarsi in area avversaria. Leggendo gli spazi, coi suoi compagni a coprire la zona di regia bassa. Un’aggiunta ai suoi compiti classici, che nelle ultime 7 partite ha portato Brozovic a concretizzare 5 assist. Scoprendo un nuovo ambito del suo talento.