Brozovic ha l’occasione per mettersi in mostra: occhi su Real Madrid-Inter

Brozovic è uno dei protagonisti più attesi in Real Madrid-Inter. L’attesa è tutta in casa nerazzurra per l’importanza della partita, ma anche il centrocampista croato a sua volta crea attesa su stesso all’interno dello scenario del Santiago Bernabeu

IN CASA DEL MAESTRO – Alla vigilia il connazionale Ivan Perisic (vedi dichiarazioni) ha ribadito a più riprese l’importanza di scendere in campo con la testa leggera. L’Inter arriva a Madrid già qualificata agli ottavi di finale di Champions League, ma tra primo e secondo posto c’è una bella differenza. Economica, solo in parte. Strategica, notevolmente. Poi tutto dipenderà dal Fattore F ai sorteggi. A parte tutto, Real Madrid-Inter sarà partita vera. E lo sarà soprattutto per Marcelo Brozovic, ormai divenuto profilo internazionale a 360°. Il numero 77 nerazzurro giocherà nello stadio del suo più famoso connazionale, l’ex Pallone d’Oro Luka Modric, il “Maestro”. Una sfida nella sfida.

VETRINA INTERNAZIONALE – Le chance di successo dell’Inter in casa del Real Madrid passeranno anche dai piedi e dalla testa di Brozovic. I polmoni è addirittura inutile citarli. Per il classe ’92 croato può essere l’occasione giusta per mettersi in mostra. La vetrina è unica, forse irripetibile. Infatti, il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 dovrà essere rinnovato prima della prossima vetrina internazionale, altrimenti i rischi di perderlo a parametro zero sarebbero esagerati. Brozovic sa di aver raggiunto una maturità tale da essere pronto a un palcoscenico simile, ma ora è arrivata l’occasione per dimostrarlo. Vestendo la maglia dell’Inter, di cui è diventato anima e perno più che regista tuttofare. Ora testa al campo. Poi si tornerà a pensare al rinnovo…