Brozovic fa un passo indietro dopo Torino. Grave assenza

Marcelo Brozovic non conferma la crescita fatta intravedere contro la Juventus a Torino. Il croato delude da subentrato con la Salernitana e sbaglia troppo con la palla al piede.

ATTEGGIAMENTO – Marcelo Brozovic e le sue prestazioni preoccupano e non poco in casa Inter. A Torino si era rivisto il vecchio regista e perno del centrocampo nerazzurro (vedi articolo), a Salerno ha giocato invece la brutta copia. Una copia che però gioca da tutto l’anno in tale maniera con un atteggiamento da rivedere e sicuramente non positivo per i compagni. Con la Salernitana la differenza tra lui e Kristjan Asllani è stata abissale, è stata anche uno dei motivi degli ultimi minuti di sofferenza dell’Inter. Emblematica del suo momento un’azione in ripartenza gestita malamente da Brozovic. Per una palla che arriva dalla sinistra il croato stoppa a aprire ma aspetta troppo e sbaglia il passaggio, da cui nasce poi un contropiede avversario. Simone Inzaghi non può essere il responsabile di queste prestazioni, il numero 77 è stato forse abbattuto dalle voci di mercato di gennaio.