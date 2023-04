Brozovic e Lukaku, serve continuità: confermati in Inter-Monza?

Dal Benfica al Monza, Inzaghi confermerà Brozovic e Lukaku? I due sono stati protagonisti in Portogallo, e il momento sembra da sfruttare.

PROTAGONISTI IN POSITIVO – Benfica-Inter ha visto tra i suoi protagonisti Brozovic e Lukaku, seppur in modo diverso. Il primo infatti è partito da titolare e ha giocato l’intera gara, superando anche un cartellino giallo al cinquantesimo, tenendo in mano la regia. Il secondo invece è subentrato nel finale, impattando sul risultato col rigore del 2-0. Insomma per rendimento e impatto entrambi si sono fatti notare, in positivo. Si apre quindi la domanda: cosa succederà in Inter-Monza?

BIVIO – Inzaghi vista la sovrabbondanza di impegni deve gestire le forze dei suoi giocatori. E per questo li alterna per quanto possibile. Il calendario, nel breve, prevededue sfide a San Siro: il Monza sabato e di nuovo il Benfica mercoledì. Per Brozovic e Lukaku quindi il tecnico si trova davanti a un bivio: cavalcare il momento o preservarli in vista del ritorno?

MOMENTO DA SFRUTTARE – Sia Brozovic che Lukaku sono due leader storici del gruppo nerazzurro. Che però in questa stagione stanno trovando molte difficoltà a dimostrare la loro leadership, tra lunghi infortuni e un rendimento non all’altezza. Proprio Benfica-Inter potrebbe rappresentare una svolta. Non è stata una partita come tutte le altre. E quindi potrebbe portare con sé una carica mentale maggiore. Piuttosto che dargli uno stop, frustrando la loro naturale voglia di giocare sempre, sembra consigliabile sfruttarla subito col Monza. Per poi cavalcarla ancora nel ritorno a Milano.