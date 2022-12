Brozovic e la Croazia: col Marocco situazione simile a quella dell’infortunio

Brozovic in Argentina-Croazia ha sentito una fitta alla gamba. Nessun problema fisico, ma con un’altra partita in calendario il rischio è di rivivere la stessa situazione di settembre.

FISICO PROVATO – Brozovic è uscito al cinquantesimo della sfida tra la sua Croazia e l’Argentina a causa di un problema fisico. Il giocatore ha sentito una fitta, che poi si è rivelata fortunatamente non essere una lesione muscolare. Ma possiamo dire che le fatiche del Mondiale, con partite ai supplementari e record di chilometri percorsi, stanno lasciando delle scorie. E la situazione va seguita con una certa attenzione da parte dell’Inter. Per evitare di ricadere in un fresco precedente.

ULTIMA PARTITA – La Croazia deve ancora giocare la finale per il terzo posto in Qatar. Contro il Marocco. In programma sabato alle sedici. Un’ultima partita o forse meglio dire un’altra, viste appunto le condizioni del giocatore. Il ct Dalic ha detto che valuterà se far giocare gli acciaccati, tra cui appunto Brozovic. Ma l’assenza di lesioni lascia aperta ogni ipotesi, visti anche i giorni di recupero. Una scommessa, un rischio. Che proprio la nazionale ha già corso pochi mesi fa. Facendo pagare il conto all’Inter.

COME A SETTEMBRE – Brozovic infatti ha subito l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi un mese e mezzo in un impegno con la Croazia. Era fine settembre e il regista aveva accusato un piccolo risentimento prima di Udinese-Inter. Pur giocando, chiaramente non era al meglio. Nonostante questo, ha risposto alla chiamata della Croazia. Giocando novanta minuti nella prima partita, per poi uscire infortunato dopo circa venti minuti nella seconda. Una gestione rischiosa di un elemento non al meglio, in due partite ravvicinate, che ha portato al problema. Recuperando solo a una settimana dallo stop della Serie A per i Mondiali. È il caso di rischiare di nuovo?