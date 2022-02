Brozovic e Kessié, così uguali ma così diversi: Inter-Milan ai poli opposti

Brozovic e Kessié. Kessié contro Brozovic. A meno di 24 ore da Inter-Milan, il tema tattico prende il sopravvento su quello relativo al calciomercato. I prossimi 90′ più recupero del Derby di Milano saranno i più importanti della stagione per entrambe le squadre, che puntano tutto sui due centrocampisti in scadenza di contratto. Una sfida nella sfida che determinerà il risultato finale

UOMINI MERCATO – Due dei protagonisti più attesi del Derby di Milano giocano a centrocampo. E sono accomunati da una situazione identica a livello contrattuale. O quasi. Quello in calendario sarebbe l’ultimo Inter-Milan in Serie A del nerazzurro Marcelo Brozovic e del rossonero Franck Kessié qualora decidessero di non rinnovare il proprio contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Sappiamo che le trattative con il croato sono avanzate mentre quelle con l’ivoriano ferme al palo. L’impressione è che per Brozovic questa non sarà l’ultima stracittadina milanese, invece per Kessié sì. Almeno l’ultima in maglia rossonera. Ed è questa la prima grande differenza. Brozovic vuole rimanere all’Inter, che è chiamata a uno sforzo economico più importante del previsto per non farlo fuggire all’estero a parametro zero. Kessié si guarda intorno da tempo, potendo restare in Italia e addirittura a Milano ma con una maglia diversa da quella del Milan, che non sembra disposto ad accontentarlo economicamente. Storie simili, storie diverse. Poi c’è il campo.

Brozovic vs. Kessié in Inter-Milan

PERNI TATTICI – In campo Brozovic e Kessié sono abituati a giocare più o meno nella stessa zolla, nella rispettiva metà campo. Il numero 77 nerazzurro davanti alla difesa, come perno del centrocampo a tre di Simone Inzaghi, che gli dà molta più libertà rispetto al passato. Anche il numero 79 milanista, ma come mediano del centrocampo a due di Stefano Pioli, che comunque lo ha già utilizzato in tutti i ruoli. Stavolta, in quella che potrebbe essere la sfida più importante della stagione, qualcosa potrebbe cambiare. In Inter-Milan di domani – sabato 5 febbraio (vedi informazioni) – a San Siro, Brozovic e Kessié potrebbero giocare esattamente nella stessa zolla di campo. L’uno sull’altro. Uno contro l’altro, per la precisione. Sarà Kessié il trequartista chiamato a limitare i compiti di Brozovic in regia? L’idea di Pioli sembra andare in questa direzione. E Inzaghi non può permettersi di perdere la sua principale fonte di gioco così. E ovviamente nemmeno a parametro zero. Il Derby di Milano prima, il rinnovo poi: Brozovic è un perno da blindare.