Brozovic e Calhanoglu, abbiamo un problema: intesa da ritrovare

Inter-Juventus ha visto il ritorno del centrocampo con Brozovic e Calhanoglu. Quello più atteso. Ma il campo ha mostrato che l’intesa tra i due va ricostruita.

RIENTRO A RILENTO – Il rientro di Brozovic nel centrocampo dell’Inter sembrava una cosa naturale, banale, persino scontata. Il ritorno a quello che negli anni è diventato il suo posto, quasi in modo esclusivo, non poteva in alcun modo rappresentare un problema. Invece i fatti ci stanno restituendo una realtà differente. Che Inter-Juventus ha mostrato molto bene.

PROVA DI FIDUCIA – Contro i bianconeri Inzaghi ha fatto una scelta forte, schierando titolare quello che era il suo centrocampo della scorsa stagione. Quindi Calhanoglu, Brozovic e Barella. Una scelta che fino a poco tempo fa sarebbe stata praticamente ovvia. Ma le scelte del tecnico negli ultimi mesi sono sempre andate in un’altra direzione. Con Mkhitaryan dentro al posto proprio del croato. Una scelta ripetuta in modo costante. Soprattutto nei match di spessore. Il numero settantasette insomma dal suo rientro dall’infortunio invece di ritrovare il suo posto in modo semplice e naturale si è sempre trovato un passo indietro. Per questo il rientro di Brozovic proprio contro la Juventus rappresenta una notizia. Una prova di fiducia. Per cambiare le cose. I risultati però hanno fatto capire tutti i dubbi di Inzaghi.

PROBLEMI IN CAMPO – In campo infatti le cose non hanno funzionato. I movimenti di Brozovic, Calhanoglu e Barella non sono risultati coordinati come ai tempi migliori. Gli ingranaggi non giravano come un anno fa. E proprio il croato è sembrato quello più slegato nell’interpretazione del ruolo da modi e tempi dei suoi compagni. Insomma, invece che trarre benefici dal suo rientro, il centrocampo ha perso la sua struttura. La qualità di Brozovic non è andata a sommarsi al nuovo Calhanoglu di questa stagione. Anzi, i due si sono pestati i piedi. Proprio loro che lo scorso anno si capivano così bene. Inter-Juventus insomma apre un dilemma.

COPPIA DA RITROVARE – Cosa fare a centrocampo? Brozovic è il capitano dell’Inter. Uno dei migliori registi in Europa. Possibile sia diventato un problema? Probabilmente no, ma serve evidentemente del lavoro per farlo tornare nei meccanismi. Il nuovo Calhanoglu ha modi e tempi da assimilare e rispettare. Perché guadagnati sul campo. Ciò che prima sembrava andare col pilota automatico va rivisto. Il rapporto oliato. Serve ritrovare l’intesa nei movimenti, con e senza palla. Con lavoro di tutti. Per ritrovare il vero Brozovic e con lui un’Inter migliore.