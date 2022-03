Brozovic e de Vrij, tra precauzione e necessità: Inzaghi, quale scelta?

Nell’avvicinamento all’importantissima sfida tra Juventus e Inter, Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij restano ancora in dubbio dopo i problemi al polpaccio riscontrati durante la gara di ritorno contro il Liverpool, in Champions League. A Inzaghi la scelta se rischiare oppure no.

RISCHIO E NECESSITÀ – Rischiare o restare cauti? Questa la domanda che Simone Inzaghi dovrà porsi per Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij in vista di Juventus-Inter. La gara in programma domenica è una di quelle importanti, che sicuramente può definire la stagione dei nerazzurri, specialmente in ottica scudetto. Proprio per questo è necessario che due giocatori importanti come il croato e l’olandese siano disponibili. Specialmente il primo, che si è dimostrato ben più insostituibile del secondo, come visto nelle ultime uscite della squadra nerazzurra. Il rischio, però, è quello di essere costretti a farne a meno per le prossime partite.

Brozovic e de Vrij, le valutazioni di Inzaghi in vista di Juventus-Inter

IL GIOCO VALE LA CANDELA – Come detto, tuttavia, quella contro la Juventus è una vera e propria finale per l’Inter. Solita frase banale, è vero. Ma meno di quanto si possa pensare. Per questo sarebbe doveroso per Inzaghi rischiare un Marcelo Brozovic anche non al massimo della forma. La sua presenza è fondamentale per il gioco dei nerazzurri e a Torino servirà la classica partita perfetta per poter portare a casa i tre punti che terrebbero non solo viva la corsa scudetto, ma lancerebbero anche un chiaro e inequivocabile messaggio alle dirette concorrenti. Da qui a domenica Simone Inzaghi avrà molto a cui pensare. Specialmente su de Vrij e, soprattutto, su Marcelo Brozovic, che oggi è comunque tornato in gruppo (vedi articolo).