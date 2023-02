Brozovic, un dato preoccupante a Bologna. Le palle perse pesano

Marcelo Brozovic è stato il peggiore in campo di Bologna-Inter (vedi pagelle). Il calciatore croato preoccupa per un dato della sua prestazione: le palle perse. Numeri registrati poche volte negli ultimi anni.

NUMERI DA INCUBO – La situazione di Marcelo Brozovic non è assolutamente delle migliori in casa Inter. Il centrocampista continua a non convincere, le prestazioni rimangono altalenanti e non arriva la continuità dei suoi tempi migliori. La squadra di Simone Inzaghi sembra giocare meglio senza il croato, Hakan Calhanoglu dà maggiori certezze e fa girare in maniera più fluida la manovra. La partita con il Porto del turco è stata pazzesca, così come l’ingresso di Brozovic però è stato sicuramente positivo. Con il Bologna invece il croato ha deluso e un numero preoccupa e non poco: dieci palle perse durante l’intera partita, neanche conclusa perché sostituito per Valentin Carboni al minuto 83. Poche volte il centrocampista ha fatto così male da regista, potrebbe essere un segnale in vista del futuro per Simone Inzaghi?