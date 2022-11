Brozovic, da Marocco-Croazia una prima indicazione all’Inter

Solo Marcelo Brozovic oggi in campo ai Mondiali tra i giocatori dell’Inter. Il centrocampista è rimasto in campo per tutta la durata della partita tra Croazia e Marocco (terminata 0-0), dando così una prima chiara indicazione all’Inter in vista della seconda parte di stagione.

RECUPERATO – Marcelo Brozovic è già tornato in forma (vedi pagella). E lo ha dimostrato ai Mondiali, nella gara di oggi tra Croazia e Marocco terminata 0-0. Rientrato gradualmente con l’Inter prima della sosta dopo il lungo stop per un problema muscolare, il numero 77 nerazzurro ha iniziato in quarta con la sua nazionale. Nella partita di oggi, infatti, Brozovic è rimasto in campo per tutta la partita, dando una chiara indicazione sul suo pieno recupero in vista della seconda parte di stagione. Una buona notizia sia per l’Inter che per la Croazia, che ora contro Canada e Belgio dovrà racimolare i punti necessari per il passaggio agli ottavi di finale della competizione.