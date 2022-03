Brozovic, contro il Torino verrà rischiato o preservato? – Sky

L’Inter ha tirato un grande sospiro di sollievo questa mattina. Il centrocampista croato infatti, dopo essersi fermato contro il Liverpool martedì sera, ha sostenuto gli esami strumentali stamani che hanno dato ottime notizie. Ma resta in dubbio per domenica contro il Torino.

ULTIME – L’Inter prepara la partita contro il Torino. I nerazzurri vogliono continuare a correre verso lo scudetto ma devono sciogliere un grande dubbio che riguarda Marcelo Brozovic. Il croato, dopo gli esami strumentali, non ha lesioni al muscolo del polpaccio e dunque pericolo scampato. La sua presenza è fondamentale ma la domanda chiave è: ci sarà contro il Torino domenica? Secondo Sky Sport saranno fondamentali gli allenamenti di oggi e domani per capire se potrà essere del match. Ma non solo. Toccherà anche a Inzaghi scegliere se rischiarlo oppure preservalo. Il muscolo in questione è sempre una brutta grana perché si rischiano ricadute molto più gravi. Sicuramente arriveranno aggiornamenti direttamente dall’Inter, c’è solo da attendere.

Fonte: Sky Sport